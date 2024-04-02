Сергей Лазарев хочет зарегистрировать свое имя и монограмму как бренд

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поданы заявки на регистрацию товарного знака «Сергей Лазарев» и соответствующей монограммы из двух букв, образующих сердце.



Сергей Лазарев

Согласно заявке, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг №16, 25, 35 и 41, что позволяет производить и продавать под этими брендами авторучки, писчие перья и другие канцтовары, печати, головные уборы, обувь и одежду, включая шубы, женское нижнее белье и чулки, а также заниматься рекламой, маркетингом, проведением шоу, звукозаписью и видеозаписью.

По данным Роспатента, заявку на регистрацию бренда подал Сергей Вячеславович Лазарев.