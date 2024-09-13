Олимпийский мишка улетел от Сергея Лазарева в Лужниках

Яндекс Музыка при поддержке Кинопоиска продолжают объединять музыкантов и создателей кино. Вслед за саундтреком к блокбастеру «Майор Гром: Игра», стриминг представил современную интерпретацию ключевой композиции сериала «Игры» и XXII Летних Олимпийских игр в Москве — песни «Олимпиада-80». Ее исполнил один из самых известных поп-артистов России — Сергей Лазарев, а продюсером выступил композитор и основатель группы Therr Maitz — Антон Беляев.

В поддержку релиза Яндекс Музыка выпустила клип, съемки которого проходили на стадионе «Лужники». В видео современные кадры и фрагменты сериала «Игры» сочетаются с архивной съемкой Москвы и спортсменов со стадиона во время Олимпиады. Песня прозвучала на арене стадиона, с которого летом 1980 года взлетел Олимпийский Мишка. Премьера новой версии трека «Олимпиада-80» приурочена к выходу финальной серии сериала «Игры» на Кинопоиске.



Олимпийский мишка улетает от Сергея Лазарева в Лужниках

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«Эта песня на подкорке с детства, несмотря на то, что я не так часто ее слышал, но она почему-то четко засела где-то глубоко внутри. И, когда мне предложили сделать кавер, послушав песню, я понял, что знаю наизусть слова. Для меня было важно сохранить дух и помпезность оригинального исполнения, при этом привнеся в него современное звучание. Олимпиада 80-го года для меня — это прежде всего новые горизонты и эмоции, которые открылись для страны, ну и, конечно, всеми любимый улетающий Олимпийский Мишка», — поделился Сергей Лазарев.



Сергей Лазарев

Оригинальная композиция — это легендарный хит «Олимпиада-80» в исполнении эстонского певца Тыниса Мяги. Музыку написал композитор Давид Тухманов, автором слов выступил Роберт Рождественский. Трек звучит на открывающих титрах премьерного эпизода сериала «Игры», посвященного подготовке к масштабному спортивному событию в Москве. Песня неофициально признана гимном Олимпиады в столице и одним из главных хитов 1980 года.