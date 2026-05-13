Сергей Лазарев порадовал сына-болельщика Реал Мадрид

Мальчик всерьез увлекается футболом и следит за успехами испанского клуба «Реал Мадрид», не пропуская ни одного матча в прямом эфире.

В личном блоге 43-летний певец опубликовал видео, составленное из фрагментов спортивного путешествия с Никитой. Они посетили матч 35-го тура испанской Ла Лиги — «Эль Классико», который состоялся 10 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). У отца и сына были места в «логове соперника»: сидящие рядом болельщики улюлюкали игрокам «Реал Мадрида» и поддерживали другую команду — «Барселону» — громкими речовками.



Сын Сергея Лазарева Никита на матче Реал-Барселона

Никита активно болел за «Реал», однако расстроился из-за его проигрыша со счетом 2:0.

«Ну что ты плачешь, котенок? Зато ты посмотрел на свою любимую команду! Ну что ты плачешь? Нет, ну всё, мужики могут тоже плакать, особенно из-за футбольной команды. Ничего страшного, мы еще им дадим жару!» — ободрил ребенка Лазарев.

В сопроводительном тексте певец объяснил, что идея свозить Никиту на игру его любимой команды возникла этой весной, поскольку сын делает большие успехи в школе — предварительно оканчивает учебу в пятом классе на «отлично». Первая попытка отправиться в поездку была предпринята звездным отцом еще в прошлом месяце, однако тогда обстоятельства сложились иначе.

«Я задолго начал готовиться к реализации этого сюрприза. Это наша вторая попытка, так как первая попытка в апреле (на другой матч с этой же командой) закончилась отменой рейса и потерей стыковки, а значит и опозданием на матч. Мы тогда не улетели, и Никита просто смотался в аэропорт туда-обратно, не поняв, что к чему», — пояснил Сергей Лазарев.

В завершение он добавил, что счастлив от того, что поездка все-таки состоялась, несмотря на то что матч не оправдал ожиданий. Однако цель заключалась в том, чтобы Никита своими глазами мог увидеть игроков «Реал Мадрида» на поле, и она была достигнута — чем мальчик и остался доволен.