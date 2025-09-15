Charli xcx и барабанщик The 1975 второй раз сыграли свадьбу

Пара, впервые связавшая себя узами брака на частной церемонии в Лондоне в здании муниципалитета Хакни 19 июля, как сообщается, снова сказала «да» на выходных в небольшой деревне Скопелло на Сицилии, Италия.



Charli xcx и Джордж Дэниел в Сицилии

По данным журнала People, на втором событии присутствовали товарищи Дэниела по группе — вокалист Мэтти Хили, басист Росс Макдональд и гитарист Адам Ханн, а также участники гастрольной группы The 1975 и мать Хили Дениз Уэлч и отец Тим Хили.

Vogue сообщил, что Чарли была одета в прозрачное платье-комбинацию цвета слоновой кости с косым кроем от Danielle Fankel из шёлкового шифона с длинным шлейфом, с тонкими бретельками и прозрачными шифоновыми накладками поверх облегающего бюстье. Журнал также отметил, что платье было украшено вышитыми вручную микролепестками из органзы и «свисающими барочными жемчужинами», струящимися по шлейфу.

Букет невесты состоял из эвкалипта, нежно-голубых цветов и гипсофилы, а жених был одет в серо-бежевый костюм без галстука, кремовую рубашку и чёрные оксфорды. Среди друзей, как сообщается, присутствовали товарищ Чарли по туру Трой Сиван, а также Амелия Димолденберг, Девон Ли Карлсон, Шайгерл и Гэбриетт.

На их первой свадьбе в Лондоне, которая, как сообщается, состоялась в присутствии около 20 близких родственников и друзей, присутствовали также участники группы Дэниела The 1975, за исключением Хили. Пара начала встречаться в 2022 году и год спустя объявила о помолвке.