Charli xcx думала, что лейбл ее бросит из-за альбома «Brat»

Charli xcx завоевала множество премий «Грэмми» и BRIT Awards за феноменальный альбом 2024 года, который дал начало тренду Brat Summer и перекочевал в политику, моду и не только — но она никогда не могла предсказать его успех.

В разговоре с Гвинет Пэлтроу в её подкасте Goop она сказала:

«На самом деле, когда я записывала этот альбом, я думала: „Ладно, я сделаю это для себя. Может быть, мой лейбл меня бросит, и это нормально“. Примерно в таком состоянии я тогда и находилась».



Charli xcx

Чарли подтвердила, что на следующем альбоме она собирается сделать что-то «по сути иное» и в последнее время экспериментирует со струнными. Она сказала:

«Мне очень нравится работать на контрасте. Думаю, всё, что я сделаю дальше, будет изначально отличаться от Brat, потому что это кажется естественным. Сейчас я много работаю со струнными инструментами, и мне это очень нравится, хотя раньше я в этом направлении толком не работала».

Ранее Чарли утверждала, что «узкоспециализированные» поп-звезды наконец-то добиваются успеха, которого заслуживают. Чарли рассказала журналу iD:

«Я думаю, что сейчас в поп-музыке действительно интересное время, когда нишевость вознаграждается так, как мы уже давно не видели. Такое ощущение, что появилась новая волна артистов с разными амбициями и точками соприкосновения с культурой, которые действительно преуспевают в мейнстримной культуре. И я думаю, это я, это Трой [Сиван], это Чэппелл [Роан]».