Митю Фомина едва не развели мошенники

Ни для кого не новость, что сейчас активно орудуют телефонные злоумышленники. Но Митя не отреагировал на пометку «Спам» в телефоне и чуть не «добеседовался» до неприятностей.



Митя Фомин

«Меня чуть не развели мошенники. Я наивно полагал, что кара сия меня минует. Женщина представилась, что она из управляющей компании моего дома, по-моему, даже назвала номер моей квартиры и сказала о том, что они меняют ключи от домофона. "А, кстати, я забыла, мы тоже меняем коды. Я вам сейчас вышлю, вы подтвердите, какой больше вам подходит". Она прислала эти коды, которые не выглядели как код от домофона. Я понял, что это мошенники. Я пытался перезвонить, номер был заблокирован, она позвонила мне сама. Я обрадовался, надо было поразводить их побольше, я говорю: "ИДИТЕ..." — и перед тем как сказать "НА..." — они бросили трубку. Я чуть не лишился своего состояния, которое в свое время мне оставила Елизавета II, английская королева вам это не говорила», — иронично рассказал певец.