Участники Foo Fighters договорились не разглашать Джошу Фризу подробности причин его увольнения

Барабанщик был приглашен в группу Дэйва Грола после смерти Тейлора Хокинса в 2022 году, но прошлым летом его уволили, и участники Foo Fighters признали, что не стали вдаваться в подробности причин его увольнения.



Josh Freese

Басист Нейт Мендел рассказал The Guardian:

«Да. Мы приняли решение, что это лучше для всех сторон. Вдаваться в личные подробности [с Фризом], почему это не совсем совпало, просто не показалось бы полезным для кого-либо. В некоторых случаях можно сказать: это лучшее для нас, и мы движемся в другом направлении».

Однако Мендель похвалил Фриза за то, что тот «вмешался в ситуацию и сделал именно то, что необходимо в музыкальном плане, чтобы все получилось» после трагической смерти Хокинса.

Ранее фронтмен Дэйв Грол настаивал на том, что решение об увольнении Фриза было принято коллективно, и вся группа присутствовала при этом.

В интервью Зейну Лоу из Apple Music 1 Дэйв сказал:

«В течение этих шести-семи месяцев мы, как группа, обсуждали, что делать дальше, какое направление выбрать, и подумали: «Хорошо, давайте позвоним Джошу и сообщим ему, что мы будем двигаться дальше с другим барабанщиком. Мы позвонили, все мы, как группа, позвонили, не только я. В общем, мы позвонили Джошу и сказали: „Привет, чувак, это было потрясающе. Это было просто здорово, огромное спасибо, но мы пойдем дальше и найдем другого барабанщика“. После этого мы не выпускали пресс-релизы, ничего не писали в Твиттере и не давали интервью. Мы ничего не говорили. С тех пор об этом много говорили, но я думаю, Джош лучше всего выразил это, сказав, что наша музыка ему не очень-то понравилась, и это действительно важно».

После ухода Джоша он вернулся к игре в группе Трента Резнора.

А Джош недавно заявил, что людям не стоит его жалеть, потому что он прекрасно проводит время, снова выступая с NIN, а также играя концерты с Weezer.

В интервью журналу Modern Drummer он сказал:

«Недавно кто-то сказал мне: „Чувак, у тебя был тяжелый год“. И я подумал: „Серьезно? Значит, история с Foo Fighters закончилась? Ну и что, это был просто случайный сбой“. Тот факт, что я снова гастролирую с Nine Inch Nails и A Perfect Circle, играю концерты с Weezer, работаю в студии со всеми, от Дэнни Элфмана до Билли Айдола. Я чувствую, что вернулся туда, где мне место. Поверьте… никто не должен меня жалеть».

Но Джош признался, что был "в шоке", когда его уволили из группы, создавшей хит "My Hero".

Он сказал:

«В тот день, когда это произошло, я отдыхал с группой A Perfect Circle и ребятами из Primus. Все были в шоке и спрашивали меня, что, черт возьми, случилось. Я помню, как думал, что очень благодарен за возможность быть в туре со своими друзьями и с замечательной командой… играть музыку, которая мне нравится, с людьми, с которыми меня связывает долгая история».