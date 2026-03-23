Ноэль и Лиам Галлахер воссоединились на Уэмбли

Пара появилась на стадионе в Лондоне, чтобы посмотреть, как их любимый «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в финале Кубка Англии на «Уэмбли». Они разделили ложу с друзьями и родственниками, некоторые из которых даже являются болельщиками соперника. Источник сообщил:

«Прошло много лет с тех пор, как Лиам и Ноэль вместе ходили на матч «Сити», и это был шумный и оживленный день, но они оба были в восторге от результата».



Ноэль и Лиам Галлахер на Уэмбли

К Ноэлю и Лиаму присоединились двое сыновей Ноэля от предыдущего брака, а также дети Лиама, Джин и Леннон, и девушка Джина, Неви Майя, а также невеста Лиама 41-летняя Дебби Гвитер, которая, как говорят, происходит из семьи болельщиков «Арсенала». Поделившись снимком с «Уэмбли», фронтмен «Вилланель» Джин написал:

«Форма временна. Бриллианты вечны. Ух, это никогда не надоедает!»

Тем временем Леннон написал: «Больше не говорите», сопроводив пост фотографией поля. 53-летний Лиам и 58-летний Ноэль продолжили праздновать, в то время как игроки, включая манчестерца О'Райли и нападающего Эрлинга Холанда, демонстрировали трофей.

Ноэль часто посещает матчи «Манчестер Сити» и является завсегдатаем их стадиона «Этихад», а Лиам, хотя и реже, ходит на игры, несколько раз был сфотографирован во время просмотра матчей «Сити» на «Уэмбли».

Лиам даже ообещал другому фанату Oasis, что выложит селфи, если «Сити» выиграет.

Лиам добавил: «Я рад провести день с близкими, и так совпало, что в это же время будет идти футбольный матч».

Когда другой болельщик «Сити» сказал, что нервничает перед матчем, он ответил: «Не нервничайте, это всего лишь игра, футбол, сделайте глубокий вдох и наслаждайтесь».

В прошлом году Лиам и Ноэль воссоединили свою группу Oasis для сенсационного пятимесячного тура, начавшегося в Кардиффе в июле и завершившегося в Бразилии. Они получили восторженные отзывы повсюду, и, в отличие от своих прежних туров, братья оставались друзьями на протяжении всего времени и выходили на сцену, держась за руки.

57-летний Ноэль покинул манчестерскую рок-группу 28 августа 2009 года, заявив, что «просто не мог больше работать с Лиамом ни дня», и что братья более десяти лет отпускали друг в друга негативные комментарии.

Все изменилось с объявлением о туре в августе 2024 года. Во вторник пара позировала для нескольких совместных фотографий, подтвердив долгожданное воссоединение группы, и сказала: «Долгое ожидание закончилось».