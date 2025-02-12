Стали известны номинанты в зал славы рок-н-ролла

В список 14 исполнителей вошли 8 кандидатов, которые впервые попали в бюллетень для голосования. Среди них — Outkast, Билли Айдол, Bad Company, Джо Кокер и Black Crowes.

Остальные 6 номинантов уже номинировались ранее. Это Мэрайя Кэри, Oasis, White Stripes, Синди Лоупер, Joy Division/New Order и Soundgarden.



Jack White (White Stripes)

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Исполнителей, отобранных комитетом, теперь ждет более широкое голосование среди 1200 человек, победителей которого объявят в конце апреля. Тогда же назовут дополнительных номинантов, не прошедших широкое голосование, но установленных непосредственно комитетом в категориях «Музыкальное влияние», «Музыкальное совершенство» и «Награда Ахмета Эртегуна за неисполнительское мастерство».

В этом году церемония вручения переместится в Лос-Анджелес. Дата осенней церемонии пока не объявлена.