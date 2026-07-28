Faith No More возобновляет концертную деятельность

Группа Faith No More практически неактивна последние десять лет, с момента выхода их альбома-возвращения «Sol Invictus» в 2015 году. С тех пор они отыграли свои последние концерты в 2016 году и впоследствии отменили ряд гастрольных планов, хотя недавно намекнули на возвращение к выступлениям в следующем году.



Faith No More

Теперь группа объявила о четырех концертах в 2027 году, начиная с выступления на стадионе Accor в Сиднее 22 января, а затем продолжит гастроли в Мельбурне, Брисбене и Веллингтоне.

«Давно не виделись, — написали Faith No More в социальных сетях. - Давайте сделаем это в Австралии и Новой Зеландии».

После завершения концертов Faith No More в 2016 году группа объявила о планах отправиться в тур в 2020 году, но в итоге отменила все концерты из-за ограничений, связанных с COVID-19.

В 2021 году, когда начали открываться концертные площадки, появились и другие планы, но они также были отменены до начала мероприятия. Фронтмен Майк Паттон сослался на проблемы с психическим здоровьем. Позже он рассказал, что во время пандемии у него диагностировали агорафобию.

В прошлом году их гитарист Родди Боттум говорил о будущем группы, заявив, что они находятся в «очень странном положении».

Аналогичную позицию высказал барабанщик Майк Бордин прошлой весной, заявив, что он и некоторые участники группы были открыты для идеи выступлений вживую, но Паттон якобы «не желал давать с нами концерты».