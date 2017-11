Умер экс-фронтмен группы Faith No More

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой его семью.

Мосли ушел из жизни в четверг из-за болезней, связанных с алкогольной зависимостью, однако смерти певца предшествовал "долгий период трезвости", отмечает издание. "Мы делимся причиной его смерти в надежде, что это послужит предостережением или призывом опомниться для всех, кто борется за то, чтобы быть трезвым", - заявили близкие Мосли.

В Faith No More, подтвердив кончину своего бывшего вокалиста, отметили, что были счастливы, что Мосли когда-то являлся частью группы. "Мы были семьей, странной и неблагополучной семьей, но мы будем вечно благодарны за то время, которое мы разделили с Чаком", - заявили музыканты.

Чак Мосли родился 26 декабря 1959 года. Присоединился к Faith No More в 1985 году, при его участии были записаны первые студийные альбомы группы - "We Care a Lot" (1985) и "Introduce Yourself" (1987). Faith No More была образована в 1979 году, с тех пор трижды номинировалась на Grammy.

ТАСС: