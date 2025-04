Вернется ли Майк Паттон в Faith No More?

Хотя Faith No More в последний раз выступали на двух концертах в 2016 году с Чаком Мосли, Майк Паттон не был фронтменом группы с момента завершения тура Sol Invictus годом ранее. Однако, хотя глобальное возвращение вживую было запланировано на 2020 год, пандемия COVID-19 вынудила группу отменить эти концерты.

Группа должна была снова выйти на сцену в 2021 году, хотя проблемы с психическим здоровьем Паттона (которые, как он позже объяснил, были диагнозом агорафобия) также потребовали отмены выступления.



Майк Паттон

В новом интервью подкасту Let There Be Talk Бордин подробнее рассказал о ситуации, рассказав о том, что перед концертами 2021 года музыканты в течение шести месяцев репетировали инструментальную часть, прежде чем к группе присоединился Паттон перед их возвращением на сцену.

«Случилось так, что когда оборудование было в грузовике, когда оно ехало в Чикаго, за 36 часов до того, как мы должны были выступить на сцене, и наш парень [Паттон] не явился на репетицию, единственную репетицию, которую мы собирались провести, — вспоминает Бордин. - И мы пошли к нему и посмотрели, что происходит. «Что, черт возьми, здесь происходит? Наше оборудование уже едет на концерт». И было совершенно ясно, что в тот момент он физически не мог этого сделать.

Мы приняли решение: «Послушайте, мы должны поддержать нашего парня», — добавляет он. - Это будет как шторм, отменяющий гребаные 75 концертов, но никто из нас не хочет быть тем парнем, который сломает ему спину и заставит его сделать то, что он не в состоянии сделать. Это даже не было спором. Единственным аргументом было: «Как, черт возьми, мы это сделали с точки зрения логистики? Потому что мы должны». Я имею в виду, мы поддержали его по-своему, и воспринимается это или нет — это вне — я не могу это контролировать».

После отмены дат было раскрыто мало позитивной информации о возвращении Faith No More на сцену. В то время как Паттон регулярно выступал с Mr. Bungle с момента их масштабного возвращения на живую сцену в 2022 году, Родди Боттум из Faith No More описал текущий статус группы как находящуюся на «полупостоянном перерыве» в октябре 2024 года.