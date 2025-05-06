Рианна беременна в третий раз

Слухи о своей беременности 37-летняя артистка подтвердила на Met Gala в Нью-Йорке. Судя по всему, она находится в третьем триместре, и малыш появится на свет уже этим летом.



Rihanna на Met Gala 2025

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Рианну спросили на Met Gala, поставит ли беременность её новый альбом «R9» на длительную паузу, она ответила:

«Нет, может быть, пара видео, но я умею петь».

Рианна и ее гражданский муж – рэпер Asap Rocky – воспитывают двоих сыновей. Старшему Риззе Ательстону в мае исполнится три года, а младшему Райету Роузу в августе исполнится два года. О второй беременности она тоже объявляла публично: своим выступлением на Супербоуле в 2023 году.