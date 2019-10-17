Rihanna опровергла слухи о беременности

Американская певица и актриса Рианна опровергла слухи о своей беременности, опубликовав в инстаграме смелое видео в бикини.ПопЛюбовные историиОна прошлась так, что было видно ее живот в профиль. Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что пока певица не собирается стать мамой. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Oct 16, 2019 at 4:10pm PDT Ранее Рианна подтвердила информацию о романе с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым начала встречаться в 2017 году. И тогда же заявила, что, скорее всего, все тут же заговорят о ее беременности. RihannaБыстрый поиск: Rihanna Добавить комментарий
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