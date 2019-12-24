Рианна слушает, но не хочет выпускать новый альбом

Певица обнародовала ролик, в котором белая собачка прыгает в ящике под песню House of Pain «Jump Around».
- Обновление: это я слушаю свой девятый студийный альбом и отказываюсь его выпускать, - подписала пост Рианна.
Последняя на данный момент пластинка певицы «Anti» вышла в 2016 году. Год назад в комментариях на вопрос о том, когда будет новая, Рианна ответила «2019», но в уходящем году слово не сдержала, пишет Intermedia, а лишь подписала контракт с лейблом Sony / ATV Music Publishing и занималась своим модным брендом Fenty.
Комменты