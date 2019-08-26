Forbes рассказал, кто из певиц заработал больше всех в 2019 году

Рейтинг возглавила кантри-певица из США Тейлор Свифт, заработавшая 185 миллионов долларов. Свифт заняла первую строчку рейтинга Forbes благодаря концертному туру Reputation. Он принес в копилку кантри-певицы 226,1 миллиона долларов. Неплохую прибыль Свифт принесли контракт с лейблом Republic Records и ее новый альбом Lover, выпущенный в августе 2019 года.



Taylor Swift

Вторую строчку заняла американская R’n’B-исполнительница Бейонсе. Ее доход составил 81 миллион долларов.Тройку лидеров закрыла Рианна, заработав в текущем году 62 миллиона долларов.

Четвертая строчка досталась Кэти Перри, заработавшей 57,5 миллиона во многом за счет концертного тура. В пятерке самых высокооплачиваемых певиц с небольшим отставанием от Перри оказалась также Pink. Ее доход составил 57 миллионов долларов.

В числе других участниц рейтинга оказались дебютантка Ариана Гранде. С доходом 48 миллионов долларов она заняла шестую строчку рейтинга. Ее альбомы Sweetener и Thank U, Next находятся на вершине чартов.

В десятке лидеров также оказались Дженнифер Лопес (43 миллиона долларов), Леди Гага (39,5 миллиона долларов), Селин Дион (37,5 миллиона долларов) и Шакира (35 миллионов долларов).