Тейлор Свифт меняет образы в клипе «The Fate of Ophelia»

В клипе певица предстает в ярких образах: классической танцовщицы-шоугерл, актрисы-звезды «водных мюзиклов» Эстер Уильямс и шекспировской героини Офелии, в честь которой назван трек.

В образе героини «Гамлета» певица появляется в самом начале: она повторяет знаменитую картину Джона Эверетта Милле «Офелия». Свифт сама выступила режиссером и сценаристом видео – и «The Fate of Ophelia» уже называют одним из лучших ее клипов.

А вот что рассказала о «The Fate of Ophelia» сама Тейлор Свифт:

«Идея придуманного мною клипа была в своеобразном путешествии по этим историческим образам шоугерл. Например, в XIX веке вы могли позировать для картины прерафаэлитов. Или могли танцевать в кабаре или бурлеск-клубе. Театральной актрисой со спектаклем. Танцовщицей в Вегасе. В 1930-х и 1940-х – одной из девушек в фильме Басби Беркли. Или поп-певицей в туре The Eras».



Taylor Swift

Песня «The Fate of Ophelia» вошла в новый альбом Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl», релиз которого состоялся 3 октября. Трек уже побил рекорд Spotify, набрав 30 млн прослушиваний в первый день – ни одной другой песне ранее такого не удавалось. По предварительным прогнозам, на следующей неделе весь топ-12 Billboard Hot 100 займут новые треки Тейлор Свифт, а «The Fate of Ophelia» чарт возглавит.