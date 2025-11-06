Гарик Сукачев омолодился в ИИ-клипе «Боги»

Это второй сингл с готовящегося к выходу альбома музыканта.

Клип создан с помощью искусственного интеллекта, в нем молодой Гарик Сукачев путешествует на мотоцикле среди гор, степей и восточных святынь.. Вдохновением для него стал фильм Гарика Сукачёва «То, что во мне». Автором видеоряда стал художник из Новосибирска Павел Меняйло.

«Песня «Боги» была написана сразу после «Всё чересчур», и стала второй на готовящейся к выходу новой пластинке — продолжении музыкального альбома «Помнишь», — рассказали представители музыканта. — Клип на песню создан с помощью искусственного интеллекта. Готового сценария не было, но идея и атмосфера авторского фильма Гарика Сукачёва «То, что во мне» очень перекликается с задумкой новой песни, поэтому совершенно естественно фильм послужил отправной художественной точкой в создании видеоряда, автором которого стал художник из Новосибирска Павел Меняйло».



«Я хотел, чтобы он сделал какую-то авторскую работу — не хочу никак влиять ни на сценарий, ни на сам ролик», - добавил Гарик Сукачев.