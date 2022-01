Петлюра снялся в фильме Гарика Сукачева «Помнишь»

«Это классический блюз с узнаваемыми гитарными партиями Дмитрия Варшавчика и с лирикой, которая отзовётся в сердце каждого человека и покажется созвучной его собственным переживаниям», - говорится в описании видео.

Фильм «Помнишь» был снят Гариком Сукачевым в феврале 2021 года. Короткометражный фильм длится 9 минут и повествует о человеке, преодолевающем личные жизненные невзгоды и трудности. Потеря поклажи, коня и собаки в заснеженном лесу...



Гарик Сукачев

Фильм участвует в международных кинофестивалях (США, Ирландия, Великобритания, Германия, Италия, Япония и др.) и уже получил высшие награды в нескольких из них:

- Accolade Awards Competition, USA - award of Excellence: Music Video (престижный мировой фестиваль, на котором рассматриваются работы как маститых режиссёров, так и дебютантов. Многие призёры Accolade Award Competition получали премии Oscar, Emmy, Telly).

- The Other Venice, USA - Best Music Video (самый известный мировой фестиваль, специализирующийся на поддержке авторского и независимого кино)

В главной роли - Александр Ляшенко, больше известный по псевдониму Петлюра. Художник по костюмам, однако, не он, а Александр Шаров.