Гарика Сукачева лишили прав

Музыкант также заплатит 30 тысяч рублей штрафа.



Гарик Сукачев

В начале марта машину Сукачева остановили полицейские, попросили подышать в трубочку, чтобы проверить не пьян ли он, но певец ответил отказом.

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Постановление суда было обжаловано, однако Мещанский суд Москвы не нашел нарушений, решение вступило в законную силу. Экс-лидер «Неприкасаемых» и «Бригады С» признан виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Ранее SHOT сообщал, что ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева, а их общий кинопродакшн в ближайшее время может быть ликвидирован.