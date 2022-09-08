Гарик Сукачев уверен, что «Незачем ждать»

Накануне релиза в его соцсетях стали появляться короткие ролики с вопросами: «Бежать? Незачем ждать» и «Неизбежать. Нечаем ждать».
«Текст песни был написан еще 10 лет назад и хранился в рабочей тетрадке вместе с другими черновиками и неизданными стихами. По удивительному божественному замыслу музыка к новой песне тоже появилась от другой неизданной работы. Она писалась как легкий калифорнийский блюз, но никак не клеилась с первоначальным текстом, и ожила и зазвучала только со стихами «Незачем ждать». Сейчас время пришло, и когда-то созданный неизданный текст стал родным с когда-то созданной и забытой музыкой», - говорит Гарик Сукачев.
Песня «Незачем ждать» войдет в виниловый альбом «Помнишь» (2021), который выйдет осенью 2022 года. Она стала третьим релизом Сукачева в 2022 году. До этого он опубликовал песню на стихи Сергея Есенина «Спит ковыль. Равнина дорогая…». Также вместе с друзьями Игорь Иванович выпустил сингл «Я остаюсь», кавер-версию песни Анатолия Крупнова.
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