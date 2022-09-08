Гарик Сукачев уверен, что «Незачем ждать»

Гарик Сукачев играет того самого «дядю из Чикаго», а Юлианна Караулова - в роли самой себя.



Сцена с Юлианной Карауловой



«Когда мы начинали разрабатывать этот проект, у нас была мечта – создать настоящий новогодний хит на долгие времена. Новый народный фильм, который встанет в один ряд с любимыми комедиями. Уверена, так и будет. Несмотря ни на что, съемки прошли на одном дыхании. И уже в ближайшие новогодние праздники зрители всех возрастов смогут увидеть картину на большом экране», –