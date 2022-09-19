Гарик Сукачев показал фильм о съемках клипа «Я остаюсь»

«Ровно 30 лет назад, в 1992 году, Анатолий Крупнов, основатель группы "Чёрный обелиск", написал песню "Я остаюсь". Впоследствии она стала одной из самых известных и знаковых в его творчестве. Спустя три десятилетия мы собрали более 20 артистов - главные имена нашей музыки, которые спели и записали эту композицию».
В записи кавер-версии песни Анатолия Крупнова помимо самого Сукачева приняли участие Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Олег Гаркуша, Сергей Галанин, Сергей «Чиж» Чиграков, Алексей Романов, Николай Девлет-Кильдеев, Евгений Маргулис, Андрей Бледный и Антон Завьялов, Андрей Князев, Настя Полева, Светлана Сурганова, Ая, Антон «Пух» Павлов, Маша Макарова, Владимир и Сергей Кристовские, Татьяна Литвиненко, Максим Кучеренко, а также Детский хор «ВГТРК» и зрители «Квартирника у Маргулиса».
«Как получилось -- так и хотели!», - резюмирует Гарик Сукачев.
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