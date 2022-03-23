Гарик Сукачев и Юлианна Караулова снялись в фильме «Дядя из Чикаго»

Гарик Сукачев играет того самого «дядю из Чикаго», а Юлианна Караулова - в роли самой себя.



Сцена с Юлианной Карауловой

«Когда мы начинали разрабатывать этот проект, у нас была мечта – создать настоящий новогодний хит на долгие времена. Новый народный фильм, который встанет в один ряд с любимыми комедиями. Уверена, так и будет. Несмотря ни на что, съемки прошли на одном дыхании. И уже в ближайшие новогодние праздники зрители всех возрастов смогут увидеть картину на большом экране», – говорит генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.





Главную роль в картине сыграла Алина Алексеева («Настя, соберись!», «Ольга», «Магомаев»). В фильме также снялись актеры Павел Прилучный («Девятаев», «Мажор», «Рубеж»), семилетний Дмитрий Калихов («Пять минут тишины», «Сториз», «Елки 8»), Оскар Кучера («Улицы разбитых фонарей», «Солдаты»). Роли родителей героини исполнили Владислав Ветров и Агриппина Стеклова, Владимир Гарцунов и Александр Обласов сыграли бандитов.

«Сейчас, как мне кажется, очень мало фильмов “про людей” – не попыток удивить аттракционами или вызвать какие-то чувствами провокациями. Наша ставка – на поиск доброты, счастья, человеческого тепла. На площадке была такая дружная и слаженная команда. И я надеюсь, что зритель почувствует эту энергию. На полтора часа люди смогут забыть о своих проблемах и окунуться в новогоднюю, в чем-то очень ностальгическую и трогательную атмосферу. Причем фильм будут смотреть взрослые и дети с одинаковым любопытством» – отмечает режиссер фильма Александр Баршак («День слепого Валентина», «День выборов 2»).

Над проектом работает команда Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Картина выйдет в прокат зимой 2022–2023 года.