«Орфей и Эвридика» возродится в новом рок-прочтении

12 февраля в Кремлевском дворце петербургский театр «Рок-опера плюс» представит московской публике новую версию культовой рок-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика».

Это не просто новая интерпретация знаменитой постановки 1975 года, а смелый художественный эксперимент. Древнегреческий миф о всепобеждающей любви и роковой потере зазвучит на языке современного рока.

Особой энергетикой шоу станет участие музыкантов панк-рок группы Nagart. Их фирменный звук и хиты, знакомые слушателям «Нашего Радио», органично вплетутся в канву спектакля.

Зрителей ждет масштабное действо: мощный звук, драматичная театральная постановка и живая энергия рок-концерта. Это уникальное предложение для искушенных театралов, ценителей классических сюжетов и всех поклонников качественной живой музыки.

Дата: 12 февраля 2026 г.
Начало: 19:00
Продолжительность: 2 часа 30 минут (с антрактом)
Возрастное ограничение: 12+