«Орфей и Эвридика» возродится в новом рок-прочтении

Это не просто новая интерпретация знаменитой постановки 1975 года, а смелый художественный эксперимент. Древнегреческий миф о всепобеждающей любви и роковой потере зазвучит на языке современного рока.



«Орфей и Эвридика»

Особой энергетикой шоу станет участие музыкантов панк-рок группы Nagart. Их фирменный звук и хиты, знакомые слушателям «Нашего Радио», органично вплетутся в канву спектакля.

Зрителей ждет масштабное действо: мощный звук, драматичная театральная постановка и живая энергия рок-концерта. Это уникальное предложение для искушенных театралов, ценителей классических сюжетов и всех поклонников качественной живой музыки.

Дата: 12 февраля 2026 г.

Начало: 19:00

Продолжительность: 2 часа 30 минут (с антрактом)

Возрастное ограничение: 12+