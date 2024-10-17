«Вертинский» Александра Домогарова: чем он правдив

Тема Вертинского щепетильная и тонкая. К ней нужен особый подход. Кажется, Александр Домогаров в компании продюсера Алексея Козина и режиссера Нины Чусовой нашел этот подход. Для Домогарова это не первое обращение к Вертинскому, еще в 2021 году он спел на Первом канале песню «То, что я должен сказать», неуважительно переназванную редакторами канала как «Юнкера». А еще у него был опыт моноспектакля «Высоцкий», вполне успешного. Да, он выпустил намедни свой альбом из песен Александра Вертинского, на меня не произведший абсолютно никакого впечатления. Но на спектакле все изменилось.

Домогаров читает тут выдержки из книги воспоминаний Вертинского «Дорогой длинною...», преимущественно непосредственно относящиеся к карьере певца, добавив к ним отдельные письма артиста к высокопоставленным чиновникам, за что особенное спасибо. Без этих подобострастных и униженных писем к Молотову и других советским бонзам невозможно понять контекст существования Вертинского после возвращения в Советский союз после эмигрантской жизни. Большую часть своих воспоминаний Вертинский написал уже после возвращения в СССР и по понятным причинам не имел возможности искренне написать про все. А там и запреты концертов, и полное отсутствие его песен на радио и ТВ, запрет выпуска его пластинок и даже нот.



Александр Домогаров

А самое главное — Домогаров не пытается скопировать или спародировать самого Вертинского. Он делает то, что умеет: художественное слово как отточенная работа со словом. Ведь мемуары Вертинского написаны роскошным живым русским языком, и его Домогаров блистательно доносит. Публика то смеется, то спорадически сжимается в ужасе. Артист изощренно проводит зрителя по всем ступеням рая и ада, через которые прошел сам Вертинский, - с его огромным первоначальным успехом в Москве, затем гастролями по всей Российской империи, бегством в родной Киев и отплытием вместе с бароном Врангелем от большевиков в Турцию. И затем 25-летние странствования по всему миру, пока из Китая ему не позволили наконец вернуться в СССР. Но там было не то, что он ожидал...

В принципе, сериал «Вертинский» (2021) на Первом канале, инициированный Анастасией Вертинской, уже подогрел интерес массового зрителя к трагической фигуре «русского Пьеро». На премьере «Вертинского» в Доме музыки я ее не увидел, а было бы интересно услышать мнение дочери шансонье. Песня «Доченьки» в честь Анастасии и Марианны, кстати, тут тоже прозвучала. А вот фрагментов кинофильмов Ханжонкова, в которых снимался Вертинский с Верой Холодной и Иваном Мозжухиным, к сожалению, нет.



Александр Домогаров

Джаз-квартет п/у пианиста Евгения Борца хитроумно сделал собственные аранжировки ведущих песен Вертинского, а Александр Домогаров на спектакле спел их так, как завещал сам Вертинский. В своих воспоминаниях он писал:

«- И что вы в нем нашли? - недоуменно спрашивали они женщин. Я и сам не знал. Петь я не умел! Поэт я был довольно скромный, композитор тем более наивный! Даже нот не знал, и мне всегда кто-нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска. Что их так трогало во мне? Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал: «Вот поет соловей русской оперной сцены». А о чем он поет? Розы-грезы. Опять розы. Соловей-аллей. До каких пор? Ведь это уже стертые слова! Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу. И я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет. Содержание. Действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую-нибудь историю вроде «Безноженьки» - девочки-калеки, которая спит на кладбище «между лохматых могил» и видит, как «добрый и ласковый боженька» приклеил ей во сне «ноги - большие и новые». Я пел о «Кокаинетке» - одинокой, заброшенной девочке с «Мокрых бульваров Москвы», о женщине в «пыльном маленьком городе», где «балов не бывало», которая всю жизнь мечтала о Версале, о «мертвом принце», «О балах, о пажах, вереницах карет». И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть и которое ей наконец надели, когда она умерла! И так далее...»



Александр Домогаров

Слава Богу, часть этой цитаты вошла в спектакль. И Домогаров, в отсутствие вокальных способностей (как и у Вертинского, впрочем) доносил именно истории. А Евгений Борец изящно нанизывал на них фортепианные стаккато или глазуновские переливчатые трели. А то и традиционный американский диксиленд, когда было нужно. Универсальный пианист.

Нина Чусова срежиссировала для продюсера Алексея Козина (Navigator Records) идеальную антрепризу. Минимальные декорации из трех стульев и одного зеркального экрана, не очень умелый мим Андрей Кислицин, зеркалирующий Вертинского, и музыканты (которых всегда может заменить один Евгений Борец). Это может и будет ездить по всей России, и я уверен, что с огромным успехом. Люди захотят это услышать и посмотреть.



Сцена из спектакля

А еще на пресс-конференции Домогаров обронил важную фразу:

«Спектакль очень актуален в нынешнем, 2024 году. Есть очень много уехавших по глупости. И всё это очень сильно наполнено совпадениями с нашим спектаклем…»

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Филипп ГОНЧАРОВ