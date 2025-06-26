«Гудтаймс» отметит 17-летие на МТС Live Лето в «Лужниках»

Более 25 хедлайнеров, масштабные фестивали, концерты и другие мероприятия: не пропустите все самое интересное этим летом! Генеральный партнер МТС Live Лето в «Лужниках» — бренд современной электроники Digma Pro. Официальным партнером проекта в этом году стал «Самокат».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



29 июня отцы фитнес-рока, повелители хиромантии, группа «Гудтаймс», проехавшая тур длиною в жизнь, приглашает всех на свой день рождения. 17-летие группы года по версии «Нашего радио» пройдет на площадке МТС Live Лето, в программе — яркое шоу, любимые песни, зажигательные танцы и сотни сожженных калорий.

Расписание, новости о событиях и покупка билетов — на официальном сайте МТС Live Лето 2025 https://summer.live.mts.ru