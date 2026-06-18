80-летие Сида Барретта отметят альбомом, концертом и выставкой

Память о сооснователе Pink Floyd, скончавшемся в июле 2006 года в возрасте 60 лет, будет почтена грандиозным концертом в Cambridge Corn Exchange 10 октября, приуроченным ко Всемирному дню психического здоровья, хедлайнером которого станет группа Kula Shaker, а на разогреве выступят Soft Machine, Men on the Border, Radhika и Pünk Flöyd.

Это место имеет историческое значение, поскольку именно здесь в 1972 году состоялось последнее живое выступление Барретта. В честь его новаторского художественного видения зрители также смогут насладиться захватывающим аналоговым световым шоу от лос-анджелесского визуального художника The Mad Alchemist.



Сид Барретт

Нил Джонс, один из организаторов мероприятий, сказал:

«Спустя восемьдесят лет после его рождения влияние Сида Барретта остается таким же сильным, как и прежде. Его музыка, творчество и уникальное видение продолжают вдохновлять артистов и зрителей разных поколений. Особенно символично, что это торжество проходит в Кембридже, городе, который находится в самом центре его истории. Сочетание живой музыки, искусства и нового альбома во Всемирный день психического здоровья — это достойная дань уважения одной из самых выдающихся культурных фигур города».

Юбилей также будет отмечен выпуском нового альбома под названием Clowns and Jugglers, посвященного творческому наследию Сида и его непреходящему влиянию на музыкальную индустрию.

В альбом, релиз которого запланирован на 9 октября, войдут совершенно новые студийные записи, ранее не издававшийся материал и выдающиеся концертные выступления. В треклист вошли новые интерпретации таких классических произведений, как "See Emily Play" и "Astronomy Domine" в исполнении таких артистов, как All About Eve и Mystery Jets, а также выдающиеся выступления участников Pink Floyd Дэвида Гилмора (с участием Дэвида Боуи) и группы Nick Mason's Saucerful of Secrets.

Более того, на альбоме будут представлены новые интерпретации некоторых из самых знаковых песен Сида и Pink Floyd, а на обложке альбома также будет изображено одно из его самых известных изображений, созданное Марком Уилкинсоном.

Сестра Барретта, Розмари Брин, выразила поддержку новому альбому, а также предстоящему концерту.

«Семья от всей души поддерживает эти замечательные мероприятия в поддержку благотворительных организаций, занимающихся вопросами психического здоровья. Сид был бы так рад и польщен, узнав, что его музыкой по-прежнему наслаждаются в Кембридже».

Кроме того, с 3 по 9 октября в галерее camopen.space в Кембридже пройдет знаковая художественная выставка. На выставке будут представлены оригинальные картины и эскизы Барретта, а также работы его племянника Иэна Барретта, фотографа Мика Рока и художника Марка Уилкинсона.