Pink Floyd выпустит «Wish You Were Here 50» с раритетами и бонусами

В честь этого анонса сегодня вышла ранее не издававшаяся демо-запись песни «Welcome to the Machine», изначально называвшейся «The Machine Song». Это укороченная версия эпического оригинала под названием «The Machine Song (Demo #2, Revisited)». Послушайте её ниже.

Среди других студийных раритетов, представленных на альбоме Wish You Were Here 50, — «The Machine Song (Roger's demo)» — первая домашняя демоверсия песни, которую Роджер Уотерс изначально принёс в группу. Также представлен ранее не издававшийся инструментальный микс трека «Wish You Were Here» с педальной стил-гитарой Дэвида Гилмора, и впервые — полная версия «Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9)», объединяющая две половины песни, заново сведенная в стерео Джеймсом Гатри.

Альбом Wish You Were Here 50 выйдет в нескольких форматах, включая виниловый набор из трёх виниловых пластинок, двойной CD, Blu-ray, цифровую версию и подарочный бокс-сет. Цифровая версия включает оригинальный альбом 1975 года с новым миксом Dolby Atmos от давнего соратника Pink Floyd Джеймса Гатри. Альбом также содержит 25 бонус-треков, включая девять студийных раритетов и 16 концертных треков, записанных известным бутлегером Майком Миллардом на концерте группы на спортивной арене Лос-Анджелеса 26 апреля 1975 года, отреставрированных и ремастерированных Стивеном Уилсоном и официально выпущенных впервые.

Дэвид Гилмор

Издание на Blu-ray включает три концертных фильма с тура Pink Floyd 1975 года, а также короткометражный фильм Сторма Торгерсона. В форматах 3LP и 2CD включены оригинальный альбом и девять студийных бонус-треков.

В комплект Deluxe Box Set входят все материалы из версий на двух CD и трех LP (на эксклюзивном прозрачном виниле) и Blu-Ray, а также четвертый прозрачный виниловый LP, Live At Wembley 1974, реплика японского 7-дюймового сингла «Have A Cigar» ч/б «Welcome To The Machine», книга в твердом переплете с ранее не публиковавшимися фотографиями, программа тура в формате комиксов и концертный плакат в Небворте.