На Луну отправили песни Элвиса Пресли и Джими Хендрикса

В «посылку» также попали обложки легендарных альбомов вроде «Dark Side of the Moon» Pink Floyd (1973) и фото с фестиваля «Вудсток».



«Dark Side of the Moon»

Автором идеи стал известный продюсер в сфере развлечений Даллас Сантана. Отбирая музыку для капсулы, он взял исполнителей с «Вудстока» – Хендрикса, Дженис Джоплин, The Who, Sly&The Family Stone – потому что их творчество «прошло испытания временем».

Тимбалэнд, по идее, представляет современную музыку, но и его тоже можно причислить к «проверенным», так как его расцвет пришелся на 2000-е. В «посылке» оказались и ранее не издававшиеся песни, в том числе редкие треки Хендрикса. В интервью Billboard Сантана назвал это «свидетельством нашей истории», которое останется на Луне, даже если с Землей что-то случится.