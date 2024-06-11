Элвис Пресли может снова выйти на сцену

Шведская компания Pophouse Entertainment намерена создать голограммы певца для гастрольных выступлений.



Elvis Presley

Pophouse уже ведет переговоры с организациями, которым принадлежат права на музыку и образ покойного короля рок-н-ролла. Отмечается, что речь идет только о коммерческом партнерстве, а не о приобретении прав на творчество и образ исполнителя. Инсайдеры заявляют, что сделка еще не достигнута.

Отметим, что соучредителем Pophouse Entertainment выступает участник группы ABBA Бьорн Ульвеус. Ранее компания уже создавала для концертов аватары ABBA и выкупила права на образы рок-коллектива Kiss.

В начале года о разработке виртуального шоу с участием Пресли объявила британская компания Layered Reality. Премьера события Elvis Evolution намечена на ноябрь 2024-го.