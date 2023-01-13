Скончалась дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на ее мать, актрису Присциллу Пресли.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас, — заявила Присцилла Пресли. - Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала».



Лиза-Мари Пресли

В день смерти Лиза-Мари Пресли была экстренно госпитализирована в больницу Лос-Анджелеса, где и скончалась позже. Причиной смерти указана остановка сердца.

«Лизу срочно доставили в больницу после того, как ее домработница обнаружила ее без сознания в своем доме в Калабасасе. Ее бывший муж Дэнни Кио был там и делал ей сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли парамедики, которые ввели по крайней мере одну дозу адреналина во время реанимационных мероприятий. Нам сказали, что врачи скорой помощи смогли восстановить пульс до того, как ее доставили в больницу», - сообщает подробности TMZ.

Лиза-Мари Пресли — единственная дочь и наследница Элвиса Пресли. Когда ее родители развелись, ей было четыре года и 9 лет, когда умер ее отец. Лиза-Мари занималась благотворительностью, выпустила три музыкальных альбома. Она четыре раза была замужем, в том числе за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем, и родила четырех детей (один из них, ее сын Бенджамин, покончил с собой в 2020 году).

Буквально на этой неделе Лиза-Мари и ее мама присутствовали на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Поступают первые отклики на смерть певицы.

Ее бывший муж актер Николас Кейдж сказал: «Это разрушительные новости. Лиза смеялась больше всех, кого я когда-либо встречал. Она осветила каждую комнату, и я убит горем. Она воссоединилась со своим сыном Бенджамином».

Билли Корган, фронтмен Smashing Pumpkins и давний друг Лизы-Мари, написал: «Есть разбитое сердце, а затем печаль. Это была бы печаль, причем на большем уровне, чем я могу сосчитать».

«Я никогда не забуду время, которое мы провели вместе, — написала Донателла Версаче под гламурным снимком Лизы Мари. - Твоя красота и твоя доброта сияли так ярко. Покойся с миром, Лиза-Мари. Мы никогда тебя не забудем».

«Лиза, малышка, мне очень жаль, — поделился Джон Траволта. - Я буду скучать по тебе, но я знаю, что увижу тебя снова. Моя любовь и сердце обращены к Райли, Присцилле, Харпер и Финли».

«О, это ранит мое сердце», — написала Пинк, назвав Лизу-Мари «единственной в своем роде, смешной, как дерьмо, умной, как кнут, чувствительной, талантливой, остроумной, подлой, любящей, щедрой, осуждающей, но всегда правильной, верной, и ты обожала своих детей». Далее она добавила: «Мое сердце разрывается за тебя, твою прекрасную семью и твоих детей. Сегодня мир потерял редкий драгоценный камень. Пусть твоя душа упокоится с миром, друг».