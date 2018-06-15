Умер барабанщик Элвиса Пресли

Об этом сообщил в четверг телеканал ABC со ссылкой на супругу музыканта Карен Фонтана.

По ее словам, Фонтана скончался у себя дома в Нэшвилле (штат Теннесси) в среду ночью. "Его любили люди по всему миру. Он относился ко всем как к своим друзьям", - рассказала Карен Фонтана в беседе с телеканалом.

Американский барабанщик присоединился команде Элвиса Пресли в 1955 году и участвовал в создании таких известных рок-н-ролл композиций, как "Blue Suede Shoes" и "Jailhouse Rock". Пресли и Фонтана работали вместе почти 14 лет. В 1983 году барабанщик издал книгу о его годах работы с Пресли. В 2009 музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.

ТАСС