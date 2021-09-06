Костюм Элвиса Пресли продан за миллион долларов

Комплект, созданный Биллом Белью, стал одним из самых фотографируемых и знаковых костюмов в карьере Элвиса. Шоу, на котором он ее носил, было его первым живым выступлением в Мэдисон-Сквер-Гарден. Комбинезон с люверсами и накидка находились в частной коллекции более 30 лет до того, как были выставлены на аукцион.

«Выдающаяся продажа этого культового комбинезона — это не только мировой рекорд цены, но и истинное свидетельство почитания и любви, которые люди всё ещё испытывают к Элвису Пресли», — заявила Бриджит Круз, основатель и главный аукционист Kruse GWS Auctions.

Другие памятные вещи Элвиса также были хитом на аукционах выходного дня. Основные моменты включают банку волос Элвиса Пресли с обширной документацией, проданную за 72 500 долларов; Гоночный шлем Элвиса Пресли из фильма «Вива, Лас-Вегас», проданный за 23 750 долларов; фрак от смокинга Элвиса Пресли из фильма «Фрэнки и Джонни» был продан за 75 000 долларов; Личные и сценические ботинки Элвиса Пресли были проданы за 28 750 долларов; Специальные ноты "Возвращение 68-го" Элвиса Пресли были проданы за 15 000 долларов; Электробритва Schick Элвиса Пресли продана за 3000 долларов; Ремень Elvis Presley Custom Eagle от Майка МакГрегора был продан за 25000 долларов.



Elvis Presley

Элвис Пресли считается одним из величайших культурных символов 20 века. За свою жизнь он записал десятки музыкальных альбомов, включая саундтреки к различным фильмам. Также на его счету более 30 ролей в кино, среди них — «Тюремный рок», «Следуй за мечтой» и другие. Элвис умер в 1977 году в возрасте 42 лет.