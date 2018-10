Оркестр Силантьева представит трибьюты The Beatles и Elvis Presley

Tribute inSymphony - это сочетание академического звучания симфонического оркестра и лучших образцов эстрадной музыки ХХ века. Идеологами проекта выступили знаменитый шведский дирижер Ульф Ваденбрандт и компания Новая Русская Классика.

Серию концертов откроет трибьют-шоу, посвященное легендарной ливерпульской четверке - The Beatles. Со сцены Конгресс-центра имени Плеханова прозвучат самые известные хиты "Битов". Те самые песни, что когда-то чуть ли не подпольно записывались в СССР на магнитные ленты и с трепетом предавались в кругу друзей, обретут новую жизнь и звучание в симфонических аранжировках, сделанных шведским маэстро Ульфом Ваденбрандтом и трибьют-группой Liverpool.

Концерт Let it Be. The Beatles Symphony состоится в День студента, 25 января, и станет отличным поводом окунуться в прошлое, вспомнить беззаботные студенческие времена, когда Let it Be можно было услышать чуть ли ни в каждом доме.

Вторым симфоническим-трибьютом станет концерт-посвящение блистательному Элвису Пресли. Самые известные хиты Короля Рок-н-ролла исполнит один из лучших исполнителей песен Элвиса в Европе, Хенрик Аберг. Его манера исполнение, а также поразительное сходство с Королем подарит слушателям окунуться в атмосферу Америки 60-х годов и почувствовать себя частью той истории.

Концерт Elvis. The King состоится накануне Международного женского дня, 6 марта, и станет отличным подарком для прекрасной половины человечества. Ведь песни Элвиса неизменно входят во всевозможные сборники Romantic Collection.

Академический большой концертный оркестр имени Ю.В. Силантьева прекрасно известен своим сотрудничеством с самыми именитыми звездами российской и зарубежной эстрады - Иосифом Кобзоном, Александрой Пахмутовой, Георгом Отсом, Львом Лещенко, группы Chicago, Earth, Wind & Fire и многими другими.

Дирижер Ульф Ваденбрандт является основателем и художественным руководителем Шведского симфонического оркестра. Российской публике он хорошо известен благодаря своим концертам с группой Ария и Дмитрием Маликовым. Вместе с Арией и программой "Классическая Ария" маэстро за 2016-2018 годы проехал почти всю Россию, все концерты масштабного тура проходили с неизменными аншлагами.