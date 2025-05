Billie Eilish стала триумфатором AMA-2025

Ведущей вечера стала Дженнифер Лопес, а главным триумфатором – Билли Айлиш, получившая семь наград во всех категориях, где была номинирована, в том числе артист года, песня года «Birds of a Feather» и альбом года «Hit Me Hard and Soft».



Billie Eilish

«Это невероятно, неотразимо», - заявила Айлиш в видеообращении из Европы, где находится на гастролях.

Итоги AMA 2025

Артист года: Billie Eilish

Новый артист года: Gracie Abrams

Альбом года: Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

Песня года: Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Коллаборация года: Lady Gaga и Bruno Mars – Die With A Smile

Самая обсуждаемая песня года: Doechii – Anxiety

Любимый гастролирующий артист: Billie Eilish

Любимое музыкальное видео: Lady Gaga и Bruno Mars – Die With A Smile

Любимый поп-артист (мужчины): Bruno Mars

Любимая поп-артистка: Billie Eilish

Любимый поп-альбом: Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

Любимая поп-песня: Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Любимый кантри-артист (мужчины): Post Malone

Любимая кантри-артистка: Beyoncé

Любимая кантри-группа/дуэт: Dan + Shay

Любимый кантри-альбом: Beyoncé – COWBOY CARTER

Любимая кантри-песня: Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help

Любимый хип-хоп артист (мужчины): Eminem

Любимая хип-хоп артистка: Megan Thee Stallion

Любимый хип-хоп альбом: Eminem – The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Любимая хип-хоп песня: Kendrick Lamar – Not Like Us

Любимый R&B-артист (мужчины): The Weeknd

Любимая R&B-артистка: SZA

Любимый R&B-альбом: The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Любимая R&B-песня: SZA – Saturn

Любимый латинский артист (мужчины): Bad Bunny

Любимая латинская артистка: Becky G

Любимая латинская группа/дуэт: Julión Álvarez y su Norteño Banda

Любимый латинский альбом: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Любимая латинская песня: Shakira – Soltera

Любимый рок-артист: Twenty One Pilots

Любимый рок-альбом: Twenty One Pilots – Clancy

Любимая рок-песня: Linkin Park – The Emptiness Machine

Любимый dance/electronic артист: Lady Gaga

Любимый саундтрек: Arcane League of Legends: Season 2

Любимый афробитс-артист: Tyla

Любимый K-Pop артист: RM

Taylor Swift не посетила премию «American Music Awards 2025», хотя ее явно ждали. Забавно, что Taylor Swift и Ariana Grande проиграли во всех своих номинации на премии «AMAs» и «Grammy» в этом году.

American Music Awards учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой интернет-пользователь. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.