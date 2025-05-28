Катя Комиссарова назначена директором по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук

Им стала Катя Комиссарова — специалист с многолетним опытом в музыкальной индустрии. Она работала как на стороне музыкальных стримингов, так и лейблов, где реализовывала проекты с российскими и международными исполнителями.



Катя Комиссарова

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В новой роли Катя усилит направление по работе с артистами. Ее основной задачей станет создание эффективных коллабораций с музыкантами разной величины и различных жанров. Цель таких проектов — вырастить знание о бренде Звук среди исполнителей и их слушателей.

«Каждый артист уникален, и наша задача как стриминга — помочь ему найти своего слушателя. Мы сосредоточимся на работе как с популярными исполнителями, так и с теми, кто только начинает набирать аудиторию. Кроме того, мы продолжим интегрировать в Звук новые возможности для поддержки артистов и их творчества, а также создавать актуальные медийные проекты», — комментирует Катя.