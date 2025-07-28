Как и почему россияне покупают билеты на концерты

Музыкальный сервис Звук совместно с компанией «Афиша» и медиахолдингом Rambler&Co провели опрос среди более 100 тысяч россиян и выяснили, что возможность увидеть любимого артиста, зарядиться эмоциями и погрузиться в атмосферу музыки гораздо важнее цены, даты и места проведения концерта. Исследование приурочено к запуску новой функции — теперь билеты на концерты любимых артистов можно купить в мобильном приложении Звука.

Что влияет на покупку билета

Почти треть россиян (31%) при покупке билетов на концерт в первую очередь думают о возможности увидеть любимого артиста вживую. Атмосферу и энергетику мероприятия назвали важным фактором 24%. Звук связывает это с тем, что люди идут не только «послушать», но и «прожить» событие: почувствовать единство и атмосферу, получить эмоциональный заряд. Также аудиторию привлекает интересный лайн-ап артистов (11%) и дополнительная развлекательная программа (13%). Локация концерта или фестиваля, наоборот, оказалась наименее значимым фактором — её выбрали всего 4% респондентов. На цену билетов обращают внимание 17% опрошенных. При этом, даже если цена и логистика играют меньшую роль на этапе выбора концерта, они остаются главными барьерами, когда дело доходит до покупки билета.

Так, 38% респондентов признались, что отказываются от покупки из-за высокой стоимости, 26% — из-за неудобной даты и времени, а 25% — из-за удалённого расположения площадки. Наименее существенными причинами для отказа от покупки стали плохая погода в день события и отсутствие компании, с которой можно отправиться на концерт (по 4%), и непродуманная организация мероприятия (3%).

42% респондентов заранее не готовятся к концертам и фестивалям. Остальные, напротив, сразу планируют свой маршрут до площадки (19%) или ищут компанию для совместного посещения ивента (16%). Некоторые россияне приезжают на концерт пораньше, чтобы изучить локацию (8%), еще 6% отметили, что вспоминают слова треков выступающих артистов, 5% составляют личный тайминг поездки, а 4% продумывают образ для фото с мероприятия.

Чаще всего россияне отдают предпочтения фестивалям, на которых можно послушать разные музыкальные жанры (25%). Почти столько же опрошенных (21%) выбирают концерты с поп-музыкой, далее идут рок (15%), джаз (12%), классическая музыка (9%), хип-хоп (7%), электронная музыка (6%) и инди (5%).

Как публика узнаёт о мероприятиях

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Чаще всего о будущих музыкальных событиях россияне узнают из новостей в СМИ (25%) и благодаря рекламе (25%). За ними следуют специализированные сайты и приложения по продаже билетов (20%), социальные сети (17%) и рекомендации от знакомых и друзей (13%).

Почти половина опрошенных (47%) предпочитает покупать билеты через сайты и мобильные приложения билетных операторов — например, на Afisha.ru. Четверть (25%) респондентов выбирают официальные площадки артистов или организаторов, тогда как 12% приобретают билеты в кассах концертных площадок, а 9% покупают через друзей или знакомых. 6% получают билеты в подарок. Услугами перекупщиков пользуются 1% опрошенных. Вероятно, это связано с тем, что за последние годы рынок стал прозрачнее, появились удобные онлайн-сервисы и агрегаторы, снизился страх «не успеть» купить билет, поскольку теперь это можно сделать в пару кликов из любого места.

Недавно музыкальный сервис Звук запустил продажу билетов на концерты в мобильном приложении. Теперь пользователи будут видеть актуальные даты, города и места проведения концертов на странице артиста, а также приобретать билеты, как только они появятся на сайте Afisha.ru. Кроме того, для подписчиков СберПрайм Звук доступен бесплатно, а также действуют специальные предложения на покупку билетов. Это нововведение вызвало интерес и среди респондентов: 33% хотели бы протестировать опцию на практике и оценить ее удобство, а 14% считают такой формат быстрым и эффективным.

При этом 17% заявили, что хотели бы увидеть функцию автоматического подбора концертов, исходя из их музыкальных предпочтений. Это отражает тренд на персонализацию и «экономию когнитивного ресурса». Люди все больше доверяют рекомендациям, которые предлагают подходящую музыку или мероприятия, исходя из вкусов.

Исследование проведено с 10 по 17 июля 2025 года методом онлайн-опроса на медиаресурсах Rambler&Co и «Афиши» среди 104 704 интернет-пользователей старше 18 лет.