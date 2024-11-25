HiFi-стриминг «Звук» подвел итоги 2024 года

Самым популярным артистом года стала певица Люся Чеботина, а самой прослушиваемой группой — Женя Трофимов и «Комната культуры».

В номинации «Фит» на репите чаще всего крутили треки от трио Niletto, Олега Майами и Лёши Свика. Самый громкий камбэк совершил рэпер L'One, в категории «Прорыв года» лидировала исполнительница хита “Godzilla” bearwolf, а выбором редакции Звука стал исполнитель Saluki.

Самым популярным альбомом в номинации «поп» стал «Как Есенин» от Navai, альбом Streets Echo 2052 рэпера Alblak 52 лидировал в жанре хип-хоп, группа «Звери» возглавила рейтинг рок-музыки с пластинкой «Фолк», а в разделе электронной музыки чаще всего звучал альбом Hyper House от Biicla.

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Свое утро на репите пользователи Звука чаще всего встречали с треком Татьяны Куртуковой «Матушка», днем на повторе крутились «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культуры», вечера захватил легкий и позитивный фит Supersonic от Aarne и Big Baby Tape, а ночами в Звуке чаще всего воспроизводилась одна из версий хита Blizkey «Горы» (Remix).

Самыми музыкальными городами, в которых Звук слушали больше других, в 2024 году стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Челябинск.

Кроме того, в 2024 году Звук успешно развивал вектор гиперперсонализации. Так, треки в персональной волне «Сила Звука», которая готова подстроиться под слушателя в любой момент жизни, в этом году набрали почти семь с половиной миллионов лайков, а чаще всего пользователи включали ее по вечерам.

Каждый пользователь Звука сможет узнать, какие треки он слушал чаще всего, в том числе по утрам понедельника и по вечерам пятницы; какой артист звучал больше других и какой процент аудитории стриминга любит этого артиста так же сильно; увидит личный топ аудиокниг, свой самый прослушиваемый подкаст и сколько минут играла рекомендательная волна «Сила Звука».