Мы знаем, что вы слушали этим летом: Звук подвел итоги сезона

Самыми популярными артистами этого лета стали Zivert, Люся Чеботина, MACAN, XOLIDAYBOY и 5УТРА, а в топ-3 самых прослушиваемых альбомов вошли I AM от MACAN, Streets Echo 2052 от ALBLAK 52 и GLAMOUR от nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Uniqe.

Утром пользователи Звука чаще остальных включали трек «Шоколадка» Минаевой, жарким днем звучал It's My Life Димы Билана и Мари Краймбрери, томные летние вечера захватил «ГЛАМУР» от nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo, а романтичные ночи сопровождал «Асфальт» от Jakone и Kiliana.

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Самые музыкальные города России по итогам лета: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург. В Москве Звук слушают на 2039% больше, чем в других городах из топ-50 по прослушиваниям. В Санкт-Петербурге –– на 484%, в Краснодаре –– на 212%, в Новосибирске –– на 149%, в Екатеринбурге –– на 103%.

Этим летом музыку в Звуке слушали и самые маленькие. Чаще других –– малышей радовали три детских песни: «Спят усталые игрушки», «Колыбельная медведицы» из «Умки» и «Едет трактор».