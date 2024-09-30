Какую музыку россияне слушают после любовных расставаний

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Приложение «Звук Студио» и HiFi-стриминг «Звук» выяснили, какую музыку слушают россияне после расставания, а также собрали ее в специальный плейлист «Новое начало».

Чаще всего после разрыва отношений люди слушают российскую эстраду, русский рэп и поп-музыку. При этом более половины включают музыку именно в моменты острой тоски по бывшим. В топе треков, помогающих пережить расставание – «Знаешь ли ты» МакSим, «Девочка, танцуй» Artik & Asti и «Царица» Anna Asti.