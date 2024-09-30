Какую музыку россияне слушают после любовных расставаний

Чаще всего после разрыва отношений люди слушают российскую эстраду, русский рэп и поп-музыку. При этом более половины включают музыку именно в моменты острой тоски по бывшим. В топе треков, помогающих пережить расставание – «Знаешь ли ты» МакSим, «Девочка, танцуй» Artik & Asti и «Царица» Anna Asti.

Более 50% слушают музыку в моменты острой тоски, а лучшими способами пережить разрыв считают время и поддержку друзей. Половина респондентов признаются, что музыка помогает им справиться с грустью, а 37% предпочитают тишину, считая, что музыка «делает только хуже».

Среди тех, кто слушает музыку после разрыва, 72% опрошенных рассказали, что она помогает отвлечься от грустных мыслей. Еще 17% объяснили, что благодаря ей они могут пережить самые сложные эмоции. Около 11% россиян музыка мотивирует и помогает двигаться дальше после разлуки с партнером.

Почти половина респондентов (41%) специально отбирает песни для проживания расставания — это конкретные треки, которые напоминают о человеке или эпизодах в отношениях. 24% слушают уже готовые тематические плейлисты в онлайн-сервисах. 20% опрошенных слушают только грустную музыку, чтобы отдаться печали по полной. Более 37% предпочитают чередовать грустные и подбадривающие песни, чтобы не унывать, а 28% россиян всеми силами отвлекают себя от печальных мыслей бодрой музыкой.

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МакSим

Среди песен, которые сильнее всего вызывают грусть по утраченной любви, самыми популярными оказались «Знаешь ли ты» певицы МакSим, «Останусь» группы «Город 312», «Зима в сердце» группы «Гости из будущего», «На берегу неба» Димы Билана и «Океаны» от Xolidayboy.

В топе «бодрящих» песен — «Девочка, танцуй» от Artik & Asti, «Царица» Anna Asti, «Я тебе не верю» Григория Лепса, «Шальная императрица» Ирины Аллегровой, «Любви достойна только мама» от артиста Bahh Tee и «Харизма» от Wallem.

Исследование проведено приложением «Звук Студио» и HiFi-стримингом «Звук2 в сентябре 2024 года методом онлайн-опроса среди 1 235 респондентов из 17 регионов России.