Какую музыку россияне слушают после любовных расставаний

Чаще всего после разрыва отношений люди слушают российскую эстраду, русский рэп и поп-музыку. При этом более половины включают музыку именно в моменты острой тоски по бывшим. В топе треков, помогающих пережить расставание – «Знаешь ли ты» МакSим, «Девочка, танцуй» Artik & Asti и «Царица» Anna Asti.
Более 50% слушают музыку в моменты острой тоски, а лучшими способами пережить разрыв считают время и поддержку друзей. Половина респондентов признаются, что музыка помогает им справиться с грустью, а 37% предпочитают тишину, считая, что музыка «делает только хуже».
Среди тех, кто слушает музыку после разрыва, 72% опрошенных рассказали, что она помогает отвлечься от грустных мыслей. Еще 17% объяснили, что благодаря ей они могут пережить самые сложные эмоции. Около 11% россиян музыка мотивирует и помогает двигаться дальше после разлуки с партнером.
Почти половина респондентов (41%) специально отбирает песни для проживания расставания — это конкретные треки, которые напоминают о человеке или эпизодах в отношениях. 24% слушают уже готовые тематические плейлисты в онлайн-сервисах. 20% опрошенных слушают только грустную музыку, чтобы отдаться печали по полной. Более 37% предпочитают чередовать грустные и подбадривающие песни, чтобы не унывать, а 28% россиян всеми силами отвлекают себя от печальных мыслей бодрой музыкой.
Среди песен, которые сильнее всего вызывают грусть по утраченной любви, самыми популярными оказались «Знаешь ли ты» певицы МакSим, «Останусь» группы «Город 312», «Зима в сердце» группы «Гости из будущего», «На берегу неба» Димы Билана и «Океаны» от Xolidayboy.
В топе «бодрящих» песен — «Девочка, танцуй» от Artik & Asti, «Царица» Anna Asti, «Я тебе не верю» Григория Лепса, «Шальная императрица» Ирины Аллегровой, «Любви достойна только мама» от артиста Bahh Tee и «Харизма» от Wallem.
Исследование проведено приложением «Звук Студио» и HiFi-стримингом «Звук2 в сентябре 2024 года методом онлайн-опроса среди 1 235 респондентов из 17 регионов России.
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