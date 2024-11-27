Самым популярным музыкальным стримингом признана Яндекс Музыка

По результатам исследования, почти половина жителей российских городов уже пользуются подписками на музыкальные сервисы, и этот уровень продолжает расти год к году. Для сравнения, в третьем квартале 2022 года подписками пользовались 37% горожан, год спустя этот показатель составлял 42%, а в третьем квартале 2024 года – достиг 47%.

72% жителей городов слушают музыку в интернете раз в неделю и чаще, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности пользователей в цифровую музыкальную среду. Особенно активно слушают музыку молодые люди в возрасте 16-24 лет.

По итогам третьего квартала 2024 года Яндекс Музыка стала самым популярным сервисом по общему количеству подписчиков: подпиской на стриминг пользуются 26% жителей городов в возрасте 16-55 лет. В свою очередь, доля горожан, подписанных на VK Музыку, составляет 14%. МТС Музыка и Звук занимают третье и четвертое места с долями 4% и 3% соответственно.

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При этом портрет подписчиков музыкальных сервисов различается. В МТС Музыке и Звуке преобладают мужчины, а в VK Музыке, напротив, женщины. Яндекс Музыка демонстрирует равное распределение между мужчинами и женщинами – примерно 50/50.

Доли людей в возрасте 16-24 года среди подписчиков Яндекс Музыки и VK Музыки почти одинаковы – 18% и 20% соответственно. Наибольшую долю аудитории VK Музыки составляют люди в возрасте 25-34 года (42%), у Яндекс Музыки – 33%, у Звука – 29% и у МТС Музыки – 27%. Доля людей в возрасте 35-55 лет среди подписчиков Яндекс Музыки – 49%, VK Музыки – 39%, у МТС Музыки и Звука – по 60%.

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек. Опрос проводился в июле-сентябре 2024 года. Предметом исследования стали музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, МТС Музыка, Звук, YouTube Music, Apple Music, Spotify, Zaycev.net.