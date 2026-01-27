Звук узнал, что россияне слушали на январских праздниках

В чартах заметно выделился тренд — вирусные треки из соцсетей. Песни, под которые массово снимали короткие ролики, перешли в стриминг — и заняли места рядом с новогодней классикой.

Самая прослушиваемая песня январских праздников – «Под Новый Год» — Betsy, Ded M. Трек стал вирусным в соцсетях: короткие ролики сделали ему идеальный разгон, а дальше он уверенно закрепился в плейлистах. На втором месте – еще один тренд соцсетей «Базовый минимум» — Sabi, Mia Boyka.

В числе любимых треков каникул есть и вечная классика от группы «Дискотека Авария» – «Новогодняя». В топ также попала «Матушка» Татьяны Куртуковой, мемная, провокационная нейросетевая «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, «БАНК» — энергичный фит Icegergert и Zivert.

Еще в списке та самая «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich, написанный ИИ хит с праздничным вайбом. И песня с говорящим названием «Танцпол везде» Анны Немченко.

Трек под бой курантов: что включали в 23:55 — 00:05

Это самый ответственный музыкальный момент года: кто-то успевает загадать желание, кто-то — открыть шампанское, а кто-то — просто включает правильный трек. Отдельная деталь: гимн в этом рейтинге — как напоминание, что многие пользователи встречали Новый год максимально торжественно:

«Новогодняя» — Дискотека Авария «Под Новый Год» — Betsy, Ded M «Звенит январская вьюга» — Anna Asti Last Christmas — Wham! «Новогодняя песня» — The Limba, Jony, Егор Крид, А4 Государственный гимн Российской Федерации — International Orchestra

Артисты, которые собрали больше всего прослушиваний



Anna Asti

Anna Asti Zivert Руки вверх! Татьяна Куртукова

Альбомы, которые включали чаще всего: от «Щелкунчика» до новогодних кинохитов

Праздники в России — это когда рядом в плейлисте спокойно уживаются поп-хиты, классика и любимое кино:

«Новогодние песни из любимых кинофильмов»

«Чайковский: Щелкунчик, соч. 71» — Геннадий Рождественский, Оркестр Большого театра

«Русская 30-ка хитов 18 (Новые русские песни)»

Отдельный неожиданный лидер по количеству прослушиваний: «Цветняшных снов!» — Цветняшки.

Праздники праздниками, а режим сна — по расписанию. Особенно если в доме есть маленький слушатель с правом решающего голоса.

«Новогодние чарты — это всегда честный срез того, как люди реально проводят праздники. С одной стороны, в топе стабильно остаются песни, без которых Новый год просто не ощущается — вроде “Новогодней” Дискотеки Аварии. С другой — всё сильнее заметно влияние соцсетей: вирусные треки мгновенно переходят в стриминг и становятся частью личных плейлистов. В этом году особенно интересно, что в праздничные фавориты попала и “Снегурочка” — песня, созданная с помощью ИИ. Похоже, Новый год теперь звучит не только ностальгично, но и вполне технологично», - говорит Сергей Глебашев, директор по маркетингу музыкального сервиса Звук.