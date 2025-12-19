«Пульсометр» создает визуальные отчеты об успехах артистов и лейблов

Дистрибьютор «Pulse.» анонсировал старт ежегодного проекта «Пульсометр». Это первый в мировой музыкальной индустрии сервис, который автоматически создает наглядные визуальные отчеты об успехах артистов и лейблов – партнеров дистрибьютора. Инициатива позволяет подвести итоги года, избавившись от необходимости работы с таблицами, отчетами и сложной аналитикой.



ТЕКСТ

Данные для подведения итогов учитываются за период с 1 декабря прошлого года по 30 ноября текущего года. За прошедший период «Pulse.» дистрибутировал 9 123 новых релиза партнеров, в число которых входят артисты, авторы, музыкальные издательства, а также независимые лейблы: Black Star, Riki Music, Izba, DNK, Self Made Music, Native, Unipop Music, Снегири, System 108 / Диско клуб, Moroz Records, и каталоги отдельных артистов: Звери, Диана Арбенина, Thomas Mraz и другие.

Треки партнеров суммарно 33 145 раз попали в редакционные плейлисты ключевых музыкальных площадок: Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук, КИОН Музыка (МТС Музыка) и Одноклассники, а также на 837 обложках редакционных плейлистов появлялись артисты партнерских лейблов.

«Пульсометр» предоставляет данные по ключевым метрикам (количество релизов, общее число стримов, топ-треки, попадания в плейлисты, появления на обложках, источники и география прослушиваний, а также позиции в чартах и сертификации) в виде готовых презентационных карточек. Такой формат позволяет моментально оценить достижения за год и удобно делиться ими.

«Наши партнеры вместе с нами проделали впечатляющий путь в этом году, – комментирует Владимир Юрченко, директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse. – Нам хотелось зафиксировать этот рост и показать наглядно, чем они могут гордиться. Формат такого подведения итогов очень ловко делают цифровые площадки, но никогда еще мы не видели ничего подобного от дистрибьюторов, что позволило нам первыми зафиксировать результаты, касающиеся именно дистрибуционных успехов лейблов и артистов. Мы обязательно будем развивать подобные форматы и делать их более глубокими с точки зрения статистики, которой мы можем поделиться».

Первые персонализированные «Пульсометры» партнеры «Pulse.» начали получать с 16 декабря. Проект станет ежегодным. В планах – расширение набора метрик, добавление сравнений с предыдущими периодами, новые визуальные элементы и элементы геймификации и сторителлинга.

Своими данными поделился лейбл Riki Music – крупнейший в России производитель детского и семейного контента (Смешарики, Фиксики). Его итоги за 2025 год наглядно показывают, как выглядят данные в новом формате:

197 релизов и почти 481 миллион стримов;

топ-3 трека по стримам: «Смешарики – Фижма Phonk», «Смешарики, Ay Yola – Башкирский мёд (Homay)», «Смешарики – Погоня (Speed Up)»;

568 попаданий в редакционные плейлисты и 23 обложки;

3 золотых сертификата за треки;

пиковая позиция в чарте Яндекс Музыки – 70-е место (Kvinka — «99 ночей»).

Эти данные не просто показывают масштаб, но и сразу выделяют ключевые достижения, такие как статус Смешариков как самого частого гостя в плейлистах.

«Pulse.» – технологичный B2B-дистрибьютор с индивидуальным подходом для лейблов, артистов и владельцев каталогов. Сервис позиционируется как «ментор индустрии», предлагающий комплексное решение для роста, основанное на передовых технологиях, прозрачной отчетности и экспертной поддержке 24/7.