Charli xcx сбросила моделей с подиума в «SS26»

Это второй сингл из грядущего альбома Чарли.

«SS26» — альтернативная рок-баллада с расслабляющими барабанами, перемежающимися искаженными гитарами, и фирменным, отточенным вокалом Чарли. Насыщенная электронными темами и поп-структурами, песня Чарли передает болезненное самоосознание и надвигающуюся катастрофу политики, критикуя то, как искусство стало неузнаваемым из-за коммерциализации.



В качестве камео в видео появились многие представители фэшн-индустрии, в том числе Энтони Ваккарелло (креативный директор Saint Laurent) и Карин Ройтфельд (бывший главный редактор французского Vogue). Модели идут по подиуму, и в его конце срываются и падают в пропасть.

Видеоряд срежиссирован Torso, ранее он снимал показы Mugler, а также клип «Von dutch».