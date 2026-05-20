Шура купил квартиру для своей собаки

Как рассказал Шура «Пятому каналу», главной целью этой покупки стало предоставление собаке большего пространства, чем позволяла его прежняя 80-метровая квартира.



Новую квартиру, расположенную всего в четырех домах от его предыдущего жилища, артист смог приобрести за наличные средства. По его словам, значительный вклад в подарок внесли коллеги из его коллектива, а также концертный директор Павел Депершмидт. Сам Шура подчеркнул, что это не ипотека, а полностью закрытая сделка.

Переезд в новое жилище стал целым приключением. Вместо того чтобы заказать машину, Шура и его помощница Екатерина решили обойтись собственными силами. Они упаковали 22 больших мешка с вещами, погрузили их на тележку и отправились пешком по району.

Несколько лет назад Шуру обманули мошенники, которые лишили его собственной квартиры, после чего певец долгие годы жил в арендованном жилье.