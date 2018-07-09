Шура стал бомжем из-за наркотоиков

Жилплощадь артист приобрел в 2003 году. Однако в тот момент Шура боролся с наркотической зависимостью и поэтому, опасаясь срыва, принял решение переписать недвижимость на другого человека, пишет «Российская газета».



Шура

- Недавно выяснилось, что квартиру забирают за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. Все это очень тяжело, я много лет прожил в моей квартире. Как купил, стены обнимал. Люблю ее. Теперь у меня есть два месяца, чтобы найти себе новое жилье и съехать. В свои 43 года я - бомж, - заявил 43-летний артист в эфире программы "Привет, Андрей".

Сейчас Александр Медведев планирует взять ипотеку, попутно разыскивая "приятеля", который отдал его квартиру за свои долги.