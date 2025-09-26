Шура поделился своим «Летним вайбом»

«Летний вайб» - яркий и зажигательный трек, который напомнит слушателям: лето продолжается в душе, даже если календарь показывает осень.

«Летний вайб» - гимн хорошему настроению, лёгкости и радости жизни. Трек наполнен солнечной энергией, он мгновенно заряжает драйвом и зовёт танцевать. Яркий, запоминающийся и современный мотив запускает новый этап в музыке артиста.



Шура

2025 год стал для Шуры особенным: он отмечает юбилей, активно гастролирует по стране с концертами и параллельно принимает участие в популярном юмористическом проекте «Звёзды» от НТВ и VK Видео, где покоряет публику своей харизмой и чувством юмора.

«Песня начинается со строк “мой любимый май”. Почему? Потому что она была написана в мой день рождения, в мой юбилей - мой новый рубеж, полвека. Эта песня говорит о том, что в душе у меня всегда лето. Я и есть лето, и я хочу дарить это ощущение каждому. «Летний вайб» - это не про сезонность, а про состояние души. Если в сердце всегда лето - тепло и доброта, то этим можно делиться с людьми круглый год», - говорит Шура о песне «Летний вайб».

Вместе с песней состоялась также премьера всесезонного клипа, который обещает удивить зрителей своей яркостью, настроением и энергией в фирменном стиле Шуры.