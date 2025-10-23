Селена Гомес показала ретро-клип «In the Dark»

Песня «In the Dark» вошла в саундтрек второго сезона сериала «Никто этого не хочет» (2024 – н.в.). Вместе с синглом она показала минималистичный ретро-клип, сделанный в стиле 1980-х.

По данным сайта Genius, песня «In the Dark» была записана еще в 2018 году для альбома «Seven Heavens», который так и не увидел свет. Продюсерами трека выступили Эндрю Уотт, Cirkut и Луи Белл. Уотт и Белл уже работали с Гомес, приложив руку к хитам «It Ain’t Me» и «Wolves». А вот Cirkut до этого сотрудничал с другими поп-звездами: Кэти Перри, Леди Гагой и One Direction.

Selena Gomez

Премьера 2 сезона «Никто этого не хочет» состоялась 23 октября на Netflix. Это романтическо-комедийная история о ведущей подкаста о сексе (Кристен Белл) и одиноком раввине (Адам Броди), влюбляющихся друг в друга.