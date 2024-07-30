Селена Гомес опровергает слухи о пластической хирургии: «Оставьте меня в покое»

Селена Гомес устала от разговоров о своей внешности. Недавно 32-летняя поп-звезда высказалась в комментариях после того, как наткнулась на видео в TikTok , где она обсуждает «изменения» своего лица за эти годы, и сообщает, что не делала никаких операций, кроме инъекций.



Selena Gomez

«Честно говоря, я это ненавижу, — написала Гомес, которая открыто рассказала о своей борьбе с волчанкой. - Я была в полосках из-за обострения. У меня ботокс. Вот и все».

«Оставьте меня в покое», — добавила она.

Создательница видео Марисса, чья биография указывает на то, что она работает помощником по работе в центре пластической хирургии во Флориде, так и не уточнила, какие процедуры, по ее мнению, перенесла Гомес, заявив подписчикам, что она не знает, «чему приписать эти изменения», и одновременно продемонстрировала сравнение молодой и немного постаревшей Селены.

«Я думаю, что она через многое прошла в своей жизни, особенно в медицинском плане, поэтому я не думаю, что будет справедливо рассуждать о том, делала ли она косметические процедуры, — добавил пользователь в оригинальном клипе. - В конце концов, давайте просто оставим ее в покое».

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Увидев комментарий Гомеса, Марисса сняла следующее видео, в котором извинилась за любые обиды, вызванные ее первым постом.

«Хотя я всегда стараюсь вести с изяществом и осознанностью, мне жаль, что это расстроило вас», — написала она в подписи.

Основательница Rare Beauty снова высказалась в ответах. «Я люблю тебя, — написала Гомес. - Не о тебе. Мне просто иногда становится грустно».

Гомес давно открыто говорит о своих проблемах с психическим здоровьем и о позоре из-за своего тела, особенно после того, как в 2015 году ей поставили диагноз «волчанка». В прошлом году в сериале «Дорогая…» на Apple TV+ она упомянула, что ее вес часто колеблется из-за лекарств, которые она принимает от аутоиммунного заболевания, заявив, что ненавистники «не могли дождаться, чтобы найти что-то, чтобы меня расстроить», когда ее тело начало меняться.

«Я бы вышла в интернет, выложила свою фотографию и сказала бы: «Неважно, я не принимаю то, что ты говоришь», — добавила она в то время. - Все это время я была в комнате, выкладывала это и плакала, потому что никто не заслуживает слышать такие вещи».