Селена Гомес и Грейси Абрамс решили позвонить бывшим

Минималистичное видео снято селфи-камерой телефона, в который каждая из девушек, валяясь на кровати, обращается к своему бывшему и просит перезвонить, когда он всё поймет и расстанется со своей нынешней пассией. В финале в кадре появляется и Бенни, нынешний бойфренд Селены Гомес.

Фанаты уже могли услышать эту композицию ранее: Абрамс исполнила Call Me When You Break Up во время своего концерта в Гамбурге.

«Call Me When You Break Up» - второй трек из предстоящего совместного альбома Гомес и Бланко «I Said I Love You First», который выйдет 21 марта на лейбле SMG Music/Friend Keep Secrets/Interscope Records. Первый сингл «Scared of Loving You» влюбленные представили в День святого Валентина.



Селена Гомес и Бенни Бланко

Для Селены Гомес этот релиз станет первой полноценной студийной работой за последние пять лет — с 2020 года, когда в свет вышел альбом Rare.